Japonská firma chce turisty vysílat do stratosféry balonem

„Je to bezpečné, ekonomické a pohodlné,“ okomentoval Iwaja. „Naší myšlenkou je nabídnout vesmírnou turistiku všem,“ doplnil s tím, že firma na projektu pracuje už od roku 2012. Během té doby vyvinula kabinu pro dva lidi – pilota a pasažéra –, k níž bude přidělán balon, jež ji vynese do výšky zhruba 25 kilometrů, píše AP . Nejde zdaleka o vesmír jako takový, je to sotva prostředek stratosféry, už v této výšce je ovšem dobře viditelné zakřivení Země.

Start-up Iwaya Giken se spojil s japonskou cestovní agenturou JTB Corp, která má v plánu se na projektu podílet, jakmile budou komerční lety zahájeny. Ačkoli Iwaja slibuje, že zájemci nebudou muset být miliardáři, pro každého cesta stejně nebude. Cena výletu má být 24 milionů jenů (3,9 milionu korun), šéf společnosti by ji však rád do budoucna výrazně snížil.

Kapsle bude do 25 kilometrů stoupat zhruba dvě hodiny. Nahoře stráví pasažéři hodinu, poté je čeká hodinový sestup. Obří panoramatická okna umožní podle společnosti skvělé výhledy na planetu, ale i směrem do kosmu. První vyhlídkový let by se měl uskutečnit už koncem letošního roku.