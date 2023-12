Francie je pro ostatní lyžařské destinace vzorem

Zimní střediska navržená a vytvořená na míru lyžařům a situovaná do obrovských prostorných hor jsou bezkonkurenčním francouzským lákadlem. Vysoké, zdánlivě nekonečné horské masivy, nadšení pro lyžování a francouzský kolektivismus stvořily jedinečnou šablonu středisek, v nichž hned před dveřmi apartmánu čeká lyžaře perfektně propojená síť mnohdy až stovek kilometrů sjezdovek.

Největší lyžařské komplexy jsou poměrně moderně vybavené lanovkami, typicky expresními a kapacitními 6sedačkami. Jen zřídka se však ve Francii setkáte s lanovkami krytými bublinami, což může působit zaostale, ale má to svůj praktický důvod – otevřené sedačky jsou méně citlivé na poryvy větru. Velmi dobře vybavené bývají cvičné výukové zóny ve střediscích, podobně jako v jiných zemích vyrůstají i nové zábavné hravé tratě s překážkami.

Francie má navzdory vysokohorským polohám v podstatě ideální horské klima – přírodního sněhu tu padá většinou dostatek, i když pojištění ve formě sněžných děl je nutné stále rozšiřovat, ale hlavně francouzské Alpy patří k nejslunečnějším oblastem celého velehorského masivu. A to se netýká jen jižních Alp, ale i ve velké části těch Savojských. Zamračenější je především oblast Mont Blancu. Díky vysoké nadmořské výšce mívá většina areálů velmi dobré sněhové podmínky, a to dlouho do jara.