Filmová muzea v Praze. Každé je jiné, ale v obou se pobavíte

Je tu co k vidění i focení, byť Muzeum Karla Zemana není nijak velké. Hned na začátku vás čtveřice kamarádů zavede do pravěku. Známý Zemanův film Cesta do pravěku z roku 1955 ocenil o téměř čtyřicet let později i slavný americký režisér Steven Spielberg, když přiznal, že se jím částečně nechal inspirovat při realizaci svého dobrodružného sci-fi Jurský park.