Dům hrůzy. Pronajaté ubytování se hemžilo netopýry, hosté žalují Airbnb

První tři dny pobytu, který se uskutečnil v červenci, byly podle všeho zcela v pořádku. Čtvrtou noc dvě z žen probudil netopýří skřek – jeden z nezvaných hostů se dostal do ložnice. Návštěvnice měly za to, že jde o jediného netopýra, nemohly se však více mýlit. Chodba a schodiště se okřídlenými zvířaty jen hemžily.

Hostky nebyly schopny z domu utéct, a tak utěsnily dveře polštáři a dekami, ani to však nepomohlo, protože si netopýři našli cestu do ložnic přes staré stěny a díry v soklech. Server Independent píše, že některé z dam prožily čiré chvíle hrůzy, když se jim netopýři zapletli do vlasů nebo je kousli.