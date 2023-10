Antibes na Azurovém pobřeží není puťka, slavnějším sourozencům se vyrovná

Stojíme nad La Garoupe, jednou ze zdejších vyhlášených pláží, nad zátokou Argent Faux (Falešné peníze). Její průzračné vody přecházejí do stříbřitě modré hladiny, která ubíhá k protějšímu Nice, a za ním se tyčí zasněžené vrcholky pohoří Alpes-Maritimes.

Jezdili sem Charlie Chaplin, Ava Gardnerová, producent Jack Warner, ale užíval si to tady i spisovatel Ernest Hemingway, později i John Fitzgerald Kennedy. Ve zdejších hotelech a vilách hledalo soukromí mnoho hvězd, které přijížděly na filmový festival v nedalekém Cannes. Jejich pokoje pamatují nejednu milostnou aférku.

Řada známých osobností tu dokonce nějakou dobu žila či pracovala. Byli to třeba malíři Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse aj., spisovatelé Victor Hugo, Nikos Kazantzakis, Graham Greene nebo Francis Scott Fitzgerald, kterého zdejší divoké večírky inspirovaly k napsání slavného románu Něžná je noc.

Natáčelo se tu i hodně filmů, zejména francouzských, ve kterých hráli herci nejzvučnějších jmen: Belmondo, Gabin, Ventura, Bourvil, Deneuveová. Vznikly tady rovněž záběry do bondovky Nikdy neříkej nikdy se Seanem Connerym v hlavní roli. Mužem, který v Antibes zanechal asi nejhlubší stopu, byl zřejmě Pablo Picasso.

Přijel do malé rybářské vesnice Golfe-Juan hned vedle Antibes krátce po druhé světové válce. Žil tu se svou milenkou, mladou studentkou umění Francoise Gilotovou, jednou z moha žen, které prošly jeho životem. Když se to dozvěděl kurátor hradu Grimaldi, kde vznikalo muzeum, nabídl mu, že může využít jeho horní patro jako ateliér.

Zajímavým, ale často opomíjeným místem je galerie karikaturisty Raymonda Peyneta, který do Antibes jezdil na prázdniny a žil v nedalekém Mougins. Proslavil se hlavně kresbami milenecké dvojice. Více než tři sta děl daroval Antibes, kde vzniklo jeho muzeum.

Peynetovy obrázky jsou něžné, poetické a plné symbolů. Staly se velice populární. Objevují se na řadě předmětů, i na poštovních známkách. Na jeho kresbách si milenci pohazují srdcem s křidélky jak s míčem, nebo jdou schovaní pod deštníkem a prší na ně noty, jako by déšť byl velkou přírodní symfonií. Jinde se spolu vznášejí lehce nad zemí a užívají si tu tichou i něžnou soukromou závrať.

V Antibes se nemusíte honit jen za památkami a různými atrakcemi. Stačí, když se projdete křivolakými uličkami, kde žije spousta místních lidí, a dáte si kávu či sklenku vína v některé z restaurací, nejlépe tam, kam chodí právě oni. Také si můžete skočit do pekařství Jeana-Paula Veziana, v uličce Rue de la Pompe, a koupit si tu máslový croissant nebo další z jeho dobrot.

Když budete mít chuť na sladkost, zajděte do vyhlášené cukrárny La Closerie Christiana Cottarda. Antibes je rájem gurmánů. Svědčí o tom i čtyři místní michelinské restaurace. Dobře vaří také spousta dalších. Musí, když chtějí obstát v tvrdé konkurenci.

V řadě článků se dočtete, že tady, ve starém městě a v tržnici, zažijete tu pravou provensálskou atmosféru. Částečně ano. Ale silnějším zážitkem pro vás bude, když si zajedete do blízkého Biotu, do Mougins nebo ještě dál do vnitrozemí.