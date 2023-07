Francouzské Saint-Malo. Přístav, který doslova povstal z popela

Saint-Malo se proslavilo jako útočiště těchto lupičů, kteří neradi uznávali něčí nadvládu. Pochopili ovšem, že je pro ně výhodné, když králi odevzdají podíl na kořisti a dostanou za to útočiště i doklad, který potvrdí, že loupí v zájmu státu a s jeho požehnáním. Úspěšně to fungovalo dlouhé roky. Znalci však tvrdí, že všední lov tresek u kanadského Newfoundlandu vynášel víc než barvité a dobrodružné výpravy korzárů.

Psal o něm i Alexander Dumas nebo Karel May. Traduje se o něm řada historek. Když mu prý jeden anglický důstojník vyčítal, že Francouzi bojují pro peníze, zatímco Britové pro svou čest, Surcouf, který chodil do dobrých jezuitských škol, se usmál a řekl: „Muži bojují pro to, co jim nejvíc chybí!“