Město pro zamilované. Francouzský Colmar je jako z pohádky

Naše pramice tiše klouzala po řece Lauch, což znamená pórek nebo i česnek. Pěstitelé zeleniny po ní kdysi sváželi své zboží na trh a později do kryté tržnice v centru města. Říčku, která fungovala jako dopravní tepna, využívali i řemeslníci a obchodníci. Z obou stran ji obklopují pestrobarevné starobylé domy, a dnes také idylické restaurace. Barvy domů prý signalizovaly, kdo je vlastnil. Například žlutá znamenala pekaře, modrá rybáře nebo lodníka a červená třeba veřejný dům.

Zdejší velmi populární čtvrti se říká Malé Benátky. Ty ale vůbec nepřipomíná. Není tu systém kanálů či ulic jako v italském městě toho jména a zdejší ploché pramice mají daleko k eleganci gondol. Jediným podobným rysem může být to, že je lodníci kdysi ovládali pomocí dlouhého vesla nebo bidla, protože říčka je hluboká jen asi metr a půl. Dnes je nahradily tiché elektromotory.

Ženy praly v minulosti v říčce prádlo. Podle naší průvodkyně Angely Rogersové to pro ně byla příležitost si pokecat. Navíc se domluvily s místními pekaři. Ti po upečení chlebů nenechali své pece vychladnout, takže si do nich mohly ráno vložit keramické mísy s plátky brambor, pórku, cibule, mrkve a celeru, ke kterým přidaly tymián, bobkový list, hřebíček, sůl, pepř a na kostky nakrájené hovězí, vepřové i jehněčí maso. To se předtím marinovalo v bílém víně a bobulích jalovce.