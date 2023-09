Oslava po francouzsku: Aerolinky si k jubileu nadělily kolekci šatů

Devadesát let od založení aerolinek Air France (AF) tomu bude až 7. října, slavit ale francouzská letecká společnost začíná už s předstihem. A to kolekcí ikonických šatů reprezentujících to nejlepší z historie AF, která bude od 28. září všem na očích v samotném srdci Paříže.

Foto: Air France Air France slaví 90. výročí vzniku vskutku ve francouzském stylu.