Vysaďte růže a pozvěte přátele ke grilu

Před sázením dáme růžím napít, sazeničky ponoříme do nádoby s odstátou vodou, nejlépe přes noc. Připravíme jámy na sázení, v hloubce okolo 30 až 40 cm, na dno nasteleme vrstvu kompostu pro zahřátí a výživu. Do jámy hodíme i několik hrstí organického hnojiva, aby růže dostala živiny pěkně ke kořínkům.

V den výsadby by neměly být velké výkyvy teplot. Sázíme do takové hloubky, aby bylo místo roubování zhruba 5 cm pod povrchem půdy. Kořeny jemně rozprostřeme do stan a teprve potom zahrneme zeminou. Po zasazení nešetříme zálivkou.