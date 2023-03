S krokusy zbývá k jaru už jen krůček

Zahrádkáři nečekají, až jim o jaru poví forzýtie. Znamením změny je pro ně cokoli, co procitlo ze zimních mrákot, třeba právě krokusy, ať už nejpěstovanější jarní (C. vernus), nebo tmavokvětý (C. tommasinianus), zlatý (C. chrysanthus), Sieberův (C. sieberi) a dvoukvětý (C. bifl orus).