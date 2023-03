Brambořík otevírá něžné květy v předjaří

Nesvírá-li zahradu mráz, rozkvete brambořík klidně už v lednu, ani odtávající sníh mu v touze po světle a čerstvém vzduchu nezabrání. V tom je stejně tvrdošíjný jako jeho kamarádky sněženky a čemeřice, s nimiž se vždy rád vidí. I v únoru a březnu okouzluje růžovou barvou k nakousnutí v odstínech od žužu po magentu. Kultivary bílé ať už zcela, nebo ty, které vypadají, jako by si namočily nosánky ve šťávě z ostružin, jsou vidět i poté, co zbytek rostliny zmizí ve tmě.

Kde je bramboříku dobře? Na místě, které je v létě chladné a zastíněné, ale světlé od podzimu do jara. Půda by měla být svěží, hrozí-li podmáčení, šoupneme ho do květináče. Velké trable mu může způsobit příbuzný brambořík břečťanolistý (C. hederifolium), později kvetoucí druh, proti jehož daleko dravější rozpínavosti brambořík jarní nic nezmůže. Chceme-li pěstovat oba, pak raději na opačných koncích zahrady. Z něžných bramboříkových květů se tak budeme radovat v zimě i v létě.