Krásná šeflera potřebuje naši pozornost

Její krása není vykoupena náročností, byť to s ní občas není úplně jednoduché. Na pěstitelské prohřešky nás předem neupozorní a rovnou shodí listy. I přes lehkou zbrklost se šeflera stane oblíbeným členem domácnosti, kde rychle vytvoří příjemnou náladu.

Že patří mezi největší pokojovky, odhadneme podle oficiálního jména šeflera stromovitá (Schefflera arboricola). Slovo stromovitá není vůbec přehnané, protože dorůstá do víc než dvou metrů. Jediný vysoký kmínek je dost výrazný, aby se stal dominantním lapačem pohledů, ovšem ještě velkolepěji působí výpěstek ze tří až čtyř řízků. V nabídce obchodů nechybějí stromky s kulovitou korunkou zapěstovanou na výhonech rafinovaně spletených do copu.

Kdyby šeflera mohla, vzkázala by zapomnětlivcům, ať si na svém smartphonu nastaví alarm na určitý den, v němž se jí budou věnovat. Zálivku totiž žádá pravidelnou a ve správné míře. Od jara do podzimu jednou týdně, v klidové zimní fázi každé dva až tři týdny.

Mohutný stromek spotřebuje notnou dávku vody, nesmíme to ale přehnat. Vždy se přesvědčíme ohmatáním, zda horní vrstva substrátu dostatečně proschla. Každý měsíc teplé části roku přidáme do zálivkové vody dávku plného kapalného hnojiva.

Ztráta listů není důvodem k panice, nýbrž k nápravě. Rostlinu přesadíme do většího květináče s čerstvým substrátem pro pokojové rostliny a přesuneme ji na vhodné místo. To by mělo být světlé, v případě jižní orientace filtrované záclonou.