Stromoví obři zvelebí okolí domu

Nejčastěji poskytuje cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) pohledovou ochranu v živých plotech, které při pravidelném sestřihu získávají hladkou geometrickou fazónu. Zůstane-li řezu ušetřen, vyžene špici do výšky až 10 m a postranní větve rozpaží do 2 m. Koruna se kuželovitě zužuje a špičky koncových větévek se šupinovitými listy jsou malebně převislé, což mu dává nedbale elegantní vzhled. Problém je v tom, že do odstávajících větví rád usedá sníh, který je může zmrzačit, pokud ho z nich včas nesetřesete koštětem.