Jak často zalévat květiny? Záleží na druhu, místě i ročním období

Kaktusy

Kaktusy jsou známé především svou nenáročnou péčí a bývají doporučovány pro začátečníky. Mnozí se ale bohužel přesvědčí o opaku – ani kaktusy nejsou nesmrtelné a vyžadují určitou péči. Záleží však na druhu.

Sucho, teplo a světlo milují pouštní druhy. Péče o ně se mění v závislosti na ročním období, v teplých měsících stačí pokojová teplota, v zimě ale vyžadují odpočinek na sušším vzduchu a chladnějším místě při teplotách kolem 8–15 °C.

V létě tyto druhy kaktusů zaléváme v intervalech, mezi kterými substrát stačí vyschnout, obvykle jednou týdně. Při vysokých teplotách zálivku omezujeme. Výjimkou mohou být kaktusy mladé, do dvou let věku, kterým prospívá spíše mírně vlhký substrát, a druhy se slabými a rozvětvenými kořeny, kterým vyhovuje zalévání častější, rovnoměrné a v menším množství. Od podzimu zalévání omezujeme a v zimě nezaléváme vůbec. Na jaře se zaléváním opět pomalu začínáme.

Jedním z cílů pěstitelů vánočních kaktusů je, aby vykvetly na Vánoce, ideálně na Štědrý den. Oproti běžným, pouštním kaktusům jsou však náročnější na teplotu a pobyt na (přímém) slunci jim příliš nesvědčí. Ideální je tak pro vánoční kaktus polostinné místo, například v místnosti s okny na sever. Pokud kaktus nevykvete, nejspíše je to způsobeno neadekvátní teplotou v místnosti. Kaktus totiž může růst i při teplotách nad dvacet stupňů, kvést vám ale bude při teplotách kolem 12 až 15 °C.

Zalévat byste měli zhruba jednou týdně, substrát však nesmí být přemokřený. Pokud po zalití horem bude voda na podmisce, hned ji vylijte. Při zalévání přímo do podmisky zalejte vodou až po okraj, případnou zbytkovou vodu vylijte druhý den. Lepší je zalévat navečer.

Foto: Profimedia.cz U kaktusů je třeba dávat pozor na přelití.

Orchideje

Nejdůležitějším aspektem v péči o orchideje je světlo, kterého potřebují opravdu mnoho. Ideální je proto umístit je na světlé místo. V zimě, kdy je světla méně, orchideje mějte co nejblíže u okna, případně je lze dosvěcovat uměle. Většině druhů se bude nejlépe dařit u okna směrem na východ. U severního budou mít nedostatek světla a u jižního a západního zase hrozí přehřívání a popálení od slunce.

Oříškem je pak zalévání orchidejí. Množství a frekvence se liší druh od druhu, obecně ale platí, že rostlinám neprospívá tvrdá voda. Ideální je tak voda dešťová nebo převařená, a pokud zaléváte vodou kohoutkovou, měli byste květiny častěji přesazovat. Z hlediska množství vody platí, že substrát by u orchidejí neměl nikdy zcela vyschnout, zároveň by ale orchideje nikdy neměly stát ve vodě. Doporučuje se tak častější a mírné zalévání.

Teplota je pro orchideje rovněž velmi důležitá a liší se podle toho, do jaké skupiny patří. Pokud tedy o pořízení této odrůdy teprve uvažujete, rozmyslete si, v jakých teplotních podmínkách budete rostlinu mít. Dle teploty lze rozdělit skupiny na prostředí chladné (4-15 °C), temperované (14-24 °C) a teplé (nad 20 °C).

Fíkus

Již méně náročnou pokojovou květinou je fíkus. Oblíbený je ale nejen pro snadnou péči, ale i proto, že dokáže čistit vzduch. Pro fíkusy je důležité správné zalévání. Vodu mu dopřáváme až po proschnutí substrátu a obdobně jako u kaktusů sledujeme množství vody, které případně zůstane na podmisce. Pokud zde bude voda po hodině od zalití, vylejte ji. Fíkus si vzal ze zálivky přesně takové množství vody, kolik potřebuje.

Přímé sluneční světlo může listy rostliny popálit, nejraději má rozptýlené. Fíkus je jinými slovy stálice – to nejlepší, co pro rostlinu můžete udělat, je udržovat ji v místnosti se stálou teplotou, pravidelně zalévat, nevystavovat přímému slunci a prudkým změnám, po kterých může z nastalého šoku uhynout.

Listy byste také měli chránit přes mazlíčky, kterým po pozření mohou způsobit mírné podráždění úst nebo zvracení.

Foto: Jan Handrejch, Právo V zimní zahradě roste krásná dracéna, vysoký fíkus, pne se kvetoucí bougenvillea, nechybí vzácný ženšen pětilistý. Interiér je orientovaný na východ.

Dracéna

Péče o dracénu, nebo také dračinec, je rovněž nenáročná. Vyžaduje ale více prostoru, může totiž dorůstat až dvou metrů. Ideální je pro ni stabilní teplota po celý rok okolo 20 °C, nízké teploty a přímé sluneční paprsky pro ni mohou být nebezpečné. Měla by být tedy umístěna na světlém místě, ne však s přímým slunečním zářením.

Stejně jako fíkus dokáže dracéna čistit vzduch, můžete jí k tomu pomoci pravidelným utíráním horní i dolní části listů vlhkým hadříkem. Na rozdíl od fíkusu byste ale měli dracénu zalévat až tehdy, kdy substrát vyschne, nesnáší totiž přemokření.

Dracéna je sice prakticky ideální nenáročnou pokojovou květinou, na pozoru by ale měli být majitelé domácích mazlíčků – pro malá zvířata je totiž mírně jedovatá a může způsobit malátnost, zvracení, průjmy a nadměrné slinění.

Foto: Jana Nesvadbová, Novinky Dracéna není příliš náročná na pěstování, bude ale vyžadovat více prostoru.

Fialky

Fialky mají rády slunné a teplé prostory s teplotou kolem 20 až 25 °C, vyvarovat byste se ale měli přímého slunečního světla, které by mohlo popálit její listy. Také byste se měli vyvarovat průvanu, který fialkám nesvědčí.

Zalévat je můžete horem, v tom případě se ale snažte nenamočit listy rostliny, jinak na ní vzniknou nevzhledné skvrny a rostlince to škodí. Pokud zaléváte spodem do misky, voda by v ní neměla stát.

Frekvence zalévání záleží na vlhkosti substrátu, který by měl být stále mírně vlhký, ne však trvale mokrý. Raději tedy zalévejte málo a častěji než jednou za dva týdny velkou dávkou vody.

Rýmovník

Užitečnou rostlinou je rýmovník, který je zároveň snadný na pěstování. Zalévat by se měl s rozvahou, aby nedošlo k přelití. Doporučuje se častější a mírné zalévání. Má rád vyšší teploty a hodně světla, škodí mu průvan a teploty pod 12 °C.

Jak už název napovídá, rýmovník se vám může hodit v době nachlazení. Stačí promnout v prstech jeho listy a pomalu inhalovat nebo si z něj připravit čas. V této formě kromě nachlazení ulevuje i od bolesti hlavy, zlepšuje trávení, snižuje vysoký krevní tlak a pomáhá odstraňovat ledvinové a žlučové kameny, výborný je i pro astmatiky.

Foto: Jana Nesvadbová, Novinky Rýmovník je možné koupit buď v zahradnictví jako sazeničku, anebo získat v podobě řízku od někoho ze známých.

Bazalka

Bazalku si můžete pořídit již předpěstovanou v květináči nebo si ji sami vypěstovat ze semínka. V obou případech je nicméně klíčové zalévání. Tuto teplomilnou letničku byste totiž neměli přelít ani nechat přeschnout. Raději tak zalévejte častěji a s mírou.

Bazalku můžete pěstovat v květináči, nejlépe mezi okny, nebo v létě v truhlíku za oknem či na zahrádce. Bazalka je také zdravá, obsahuje celou řadu prospěšných látek a v kuchyni ji jistě využijete hned do několika pokrmů.

Koriandr

Koriandr, bylinka známá především jako jedna z klasických ingrediencí asijské kuchyně. Kromě toho je ale i léčivým kořením obsahujícím velké množství živin od vlákniny a vitaminů až po železo nebo draslík, napomáhá trávení a může být i přírodním antibiotikem. Pěstovat jej můžete na zahrádce i doma v květináči.

Foto: Profimedia.cz Koriandr je užitečným kořením v kuchyni

Při pěstování na zahradě zasaďte semínka 1 až 3 cm do země a hojně zalévejte. Do dvou až tří týdnů by měla bylinka vyklíčit, poté už není tak časté zalévání nutné.

Pro pěstování v bytě zvolte dostatečně velký květináč a semínka zasaďte zhruba půlcentimetr hluboko. Pravidelně zalévejte pomocí rozprašovače nebo klasickou zálivkou a přihnojujte. Zemina by měla být rovnoměrně vlhká a nikdy ne úplně suchá.

Zázvor

Vypěstovat si doma můžete i zázvor, budete k tomu ale potřebovat značnou trpělivost. Při pěstování doma totiž můžete první sklizeň očekávat zhruba až po devíti měsících, kdy listy začínají žloutnout a zasychat.

Zázvor potřebuje především dostatečnou vláhu, vlhkost a teplo, umístěte jej tedy na světlé a teplé místo. Do květináče (o průměru zhruba 20 cm) se substrátem zahrňte ideálně čerstvý a neseschlý oddenek s vegetačními pupeny malou vrstvou hlíny.

Zalévejte tak, aby byla půda vždy mírně vlhká, v zimních měsících by se zálivka měla snížit na minimum.

Avokádo

Pěstovat avokádo jde dvojím způsobem – buď klasicky v květináči se substrátem, nebo hydroponickou metodou, kdy avokádovou pecku necháváte z poloviny ponořenou v nádobě s vodou. Pokud se rozhodnete pro první variantu, semeno vložte do vlhkého substrátu špičkou nahoru tak, aby z třetiny až poloviny vyčnívalo, a udržujte substrát po celou dobu vlhký.

Pokud je vám sympatičtější druhá možnost, nemusíte se starat o zalévání. Ale pozor – vodu je třeba měnit každý den nebo obden. Avokádovou pecku lehce napíchněte ze dvou nebo čtyř stran špejlí tak, aby držela, a pomocí špejlí ji opřete o okraje nádoby. Voda by měla sahat do půlky pecky, špičkou by měla pecka směřovat vzhůru.