V původně průmyslové stavbě vznikl domov a ateliér pro spisovatele

Architekti interiéru průmyslové haly navrátili to, co v průběhu minulých let ztratila - dvě nádvoří. Páteří a hlavní osou domu je zeď z přiznaných betonových tvárnic, která se táhne napříč celou jeho délkou, přičemž slouží nejenom jako dělicí čára mezi společenskou a soukromou částí domu. Zároveň funguje i jako opora pro spoustu prvků, které z ní vycházejí, nebo jsou k ní připojené. Ať to jsou již niky, do nichž je vloženo vybavení chromové kuchyně, nebo kovové schodiště směřující vzhůru k loftu a jídelně tam umístěné. To vše souvisí s centrální zdí. V ní je ostatně ukotvena i subtilní konstrukce střechy, jíž architekti záměrně ponechali v původní podobě.