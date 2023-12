Žižkovský rodinný dům je po rekonstrukci větší a lépe vidí do zahrady

„Při rekonstrukci starého domu je dnes naprostou samozřejmostí výměna oken. U této stavby ale bylo specifické to, že jsme se rozhodli všechna okna zvětšit, aby do interiéru proudilo co nejvíc přirozeného světla. Okna jsme zvětšovali jak na výšku, tak i do šířky – u mnohých stavebních otvorů bylo nezbytné vyměnit i stavební překlady,“ popisuje designérka.