Interiérová designérka si dům nejprve vyzkoušela a pak jej teprve koupila. Udělala si z něj letní bydlení

Dům v brazilském městečku Itu byl postaven v roce 2015 podle návrhu místního architekta Daniela Fromera. V roce 2020 si jej vyhlédli a pronajali na několik měsíců místní bytová designérka Fernanda Brandãová a její manžel, ekonom. Ve světě vypukla pandemie koronaviru, ve spoustě odvětví jako by se zastavil život. Pro oba manžele to byl ideální čas, aby si dopřáli několik měsíců klidu, volna a vydechli si od běžné rutiny ve velkoměstě.

Když pandemie pominula a vše se začalo vracet zpátky do svých kolejí, manželé se vrátili do města. Na pobyt na venkově, v poklidu a obklopení přírodou, ale stále mysleli. Nakonec se rozhodli dům koupit. Přestěhovat se natrvalo do něj nemínili. Na to jsou jejich profese s městem příliš úzce spjaté. Mají ho proto jako letní či víkendový dům. A podle toho jej také designérka zařídila.