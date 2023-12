Luxusní vila má půdorys, jenž připomíná křivítko

Do nádherné lokality architekti navrhli stavbu, jejíž půdorys tvoří nepřerušovaná kaligrafická křivka plná zaoblených tvarů. Díky tomu se zvětšila plocha, kterou lze otevřít k výhledům do okolí a která přivádí do interiéru také plno světla. Velice neobvyklý tvar je dán i kamenným podložím, které neumožňovalo žádné zahlubování stavby do terénu.