Designérku dostali jako dárek

Jiří žil celý život v klasickém panelákovém bytě, který pak dostal od rodičů. Protože byl byt od jeho postavení v roce 1990 téměř netknutý, bylo nutné podrobit ho razantní rekonstrukci, a to včetně rozvodů. S dispozicí se nehýbalo, akorát se mezi kuchyň a obývák daly posuvné dveře.

Nejdříve byli Lucie s Jiřím rozhodnuti, že si všechno navrhnou a zařídí sami, ale bez představivosti a 3D vizualizace jim to šlo velmi těžko. Poté, co využili voucher na konzultaci s designérkou, pochopili, že to bude jednodušší cesta, a tou se vydali.