Dům lepili jako vlaštovky

Stavbu chtěli majitelé zachovat co nejnižší, proto navýšili užitnou plochu částečným zastavěním dvorku novou jednopodlažní přístavbou. Hmotově zůstal patrný původní objekt, od nové části je pohledově oddělený. Původní vnitřní zdivo bylo odstraněno, celý interiér se vyčistil a podlahy se výškově srovnaly. Blízkost skalní stěny způsobuje, že se slunce dostává k domu pozdě, proto bylo nutné jej co nejvíce prosvětlit. To se podařilo díky velkým proskleným plochám.

Vstup do domu byl přesunut do nové přístavby s co nejmenší konstrukční výškou 2,3 m. Na vstup navazuje chodba, kterou se dá projít domem do dvora, hned za dveřmi je technický kout, na druhé straně pracovna. Před dveřmi do dvora se chodba stáčí podél krytého venkovního sezení a míří do původního objektu. Podél této zdi je knihovna, v níž jsou umístěny dveře na samostatné WC a do koupelny.