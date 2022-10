Rodina zaplatila za halloweenskou výzdobu vskutku děsivou částku

Pustil se tedy do hledání informací, jak si podomácku vyrobit efektní světelnou show. Podle videí se vše potřebné naučil, a protože pracuje jako IT technik, dokonce si napsal vlastní program na obsluhu světel.

„Všichni lidé z naší ulice - až na jednoho - podporují to, co děláme. Vycházejí ven a můžete vidět všechny děti, jak si to, co děláme, užívají,“ rozplývá se Američan.