Prohlédněte si ulici, kde si Halloween umí opravdu užít

Zatímco s přijetím Halloweenu jakožto zábavného svátku zpestřujícího podzim má spousta Čechů potíž, v západní Evropě a zejména v USA se někdy zdá, jako by se lidé právě tohoto dne plného strašidel, jenž připadá na poslední říjnový den, nemohli dočkat. A tak není divu, že mnozí začínají své domy a byty ladit do děsivého vzhledu již s předstihem. Na Halloween se rozhodně těší například v jedné z ulic amerického San Franciska, kde je vždy na co se dívat.

Na domech v San Francisku se už objevila halloweenská výzdobaVideo: Reuters