Robotickou 3D tiskárnu dovezli přímo na staveniště. Z betonu vytiskla atypickou místnost

Robotickou 3D tiskárnu dočasně nainstalovala do čtvrtého nadzemního patra. Podle plánů architekta tu mají mít budoucí obyvatelé k dispozici malou sanitární místnost na hygienu. A právě tu zkusili stavaři celou na místě vytisknout.

„Jedná se o konstrukci velkou zhruba 2,5 × 2 metry, s výškou necelé 3 metry,“ přiblížil Novinkám projektový manažer stavby Martin Havlíček ze společnosti Skanska. Člověku by práce na ní zabraly i několik dní, robotický stroj měl hotovo za dvě hodiny.

„Zpracovává běžný beton, který je dostupný na jakékoliv betonárce. A až přímo tady na stavbě se do něj určitými metodami přimíchává další chemikálie a jiné přísady, které upravují vlastnosti toho betonu tak, aby byl použitelný pro 3D tisk,“ vysvětlil s tím, že vývoj technologie jim zabral zhruba dva roky.

Podobné stroje podle něj zčásti dokážou pokrýt chybějící pracovní síly v oboru. „Lidé chtějí čím dál méně dělat manuálně náročnou práci, to je asi pochopitelné. A tento stroj – ne že by lidi nepotřeboval ke stavbě – ale má tu výhodu, že přesouvá lidskou práci do oblasti návrhu staveb,“ uvedl.