110 let slouží stejnému účelu. Dřevěná podolská loděnice odolává času i choutkám developerů

Když vstoupíte do tmavě zbarvené budovy Českého Yacht Klubu, jako byste ucítili závan „starých dobrých časů“. Od roku 2008 je sportovní objekt památkově chráněný a z velké části zachovaný v původním stavu a krok za krokem je klubem ve spolupráci s památkáři renovován.

„Máme k tomu takovou historku. Když jsme měli loni výročí, tak jsme písmena nechali nasmaltovat, ale jedno nám chybělo, a tak jsme oslovili výrobce. A náš archivář mu říká, že když se to písmeno historicky před těmi asi sto lety kupovalo, tak stálo pět korun. A pan výrobce byl frajer, souhlasil, že nám ho za pět korun vyrobí, když to uvedeme do našich análů,“ směje se Schwarz a ukazuje na fotografie ve vstupní hale, které jeho příběh dokládají.