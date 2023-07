Prohlédněte si první dům na světě, který je vytištěn z materiálu na bázi dřeva a pryskyřice

Na první pohled je to dům, u kterého i jen mírně poučený laik z tvarů vytuší, že jde o trojrozměrně tištěný objekt. Od dosud tištěných staveb se tato ale významně liší. Její autoři se totiž rozhodli vytisknout dům z materiálu, který bude ohleduplný k životnímu prostředí, nebude po sobě zanechávat uhlíkovou stopu a zároveň napomůže poněkud upadajícímu lesnickému průmyslu v americkém státě Maine. S jistou nadsázkou lze říci, že to, oč usilovali, bylo vymyslet, jak vytisknout dřevostavbu. A povedlo se jim to. Jejich dílo nese název BioHome 3D.

Samotné uspořádání interiéru, jenž je členěn rovněž tištěnými příčkami, je prosté - vstupuje se do hlavní společenské místnosti, která propojuje obývací pokoj, jídelnu a kuchyň. Z ní vedou dveře do malé haly, odkud pak může host pokračovat buď do koupelny, anebo do ložnice, ve které je i malý kout sloužící jako pracovna.