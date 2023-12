Rekonstrukce koupelny se vydařila i díky pečlivě připravené architektonické studii

Architekt proto klienta osobně navštívil v jeho bytě, kde se spolu pustili do podrobnější rozvahy nad jeho představami a požadavky. A udělal dobře. Nakonec se totiž ukázalo, že architekt je schopen do návrhu zapracovat mnohem více z toho, co by si klient přál, než původně předestřel v rámci zadání.