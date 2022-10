Pro obyvatele soběstačné vesnice nepředstavuje účet za elektřinu ani plyn noční můru

Vše začalo v polovině 90. let minulého století, když se tu místní rozhodli pustit do ojedinělého experimentu. Nejprve zde postavili několik větrných turbín, které vesnici dodávají elektřinu. Zároveň s tím vybudovali rozvodnou síť, pak jako záloha přibyly solární panely, bateriová úložiště pro elektrickou energii, a poté ještě několik dalších turbín.

Vesnice Feldheim je díky schopnosti vyrábět si vlastní zelenou energii už dlouhá léta cílem spousty turistů, a to nejenom z Německa, ale i z celého světa. To, co se ve vesnici dozvědí, je, že nic z toho, čemu se nyní obdivují, nevyrostlo přes noc. Že trvalo léta, než se místním podařilo všechno postupně vybudovat.

„Hledali jsme způsob, jak toho dosáhnout, a podařilo se nám to. Myslím, že mohu poctivě prohlásit, že jsme na to pyšní,“ říká místní obyvatel Siegfried Kappert, jenž návštěvy často provází.

Uznává, že jejich řešení nelze aplikovat do detailu stejným způsobem všude. To, co by ale naopak mohlo být inspirací i jiným, je změna v přístupu k energetice jako takové.