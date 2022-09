Se zdražením zemního plynu vzrostl zájem o propan, biomasu a bioplyn

Je ovšem třeba vědět, že používání propanu jako zdroje tepla je trochu specifické. Předně je třeba počítat s tím, že domácnost musím mít prostor na instalaci zásobníku. Ten je vhodné volit tak velký, aby do něj bylo možné nakoupit plyn na celý rok.

„Pro běžný rodinný dům je vhodný zásobník na 4850 litrů, respektive 2,1 tuny propanu. To odpovídá 27 megawatthodinám energie, což by mělo pokrýt roční nároky na vytápění a ohřev vody běžné domácnosti,“ vypočítává ředitel společnosti Primagas Jiří Karlík a dodává, že lze mít samozřejmě i menší zásobník, například o objemu 2700 litrů, do nějž se vejde 1,2 tuny propanu s energetickou kapacitou 15,5 MWh.