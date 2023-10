Připravte střechu na zimu

V zimě čelí fotovoltaické elektrárny dvojí zátěži – hmotnosti sněhu a zvýšené vlhkosti a tepelnému namáhání kabeláže. „I když panely pokryje sníh, ten zpravidla rychle odtaje, protože povrch panelů je hladký a díky slunečnímu svitu se začne mírně zahřívat. Odmetání sněhu tak není nutné,“ říká Luděk Lošťák z firmy Zero Living. Kvalitní panely by neměly mít problém ani s těžkou sněhovou pokrývkou. „V případě omrznutí panelů je důležité nepoužívat ostré předměty pro odstraňování námrazy, neboť by mohlo dojít k poškození panelů. Fotovoltaika je citlivá na manipulaci, avšak samotný mráz by panely neměl poškodit.“