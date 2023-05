Dlouhý bytový dům vypadá při pohledu z ulice jako trojice různě barevných chaloupek

Ačkoli tento bytový dům se třemi nadzemními podlažími a podzemní garáží postavili v australském Brightonu teprve nedávno, spousta lidí při zmínce o něm hned ví, o který jde. Ano, to je ten se sedlovými střechami a trojbarevnou čelní fasádou, řeknou obvykle. Pro architekty, jimiž jsou v tomto případě zástupci z ateliéru Austin Maynard Architects, a developera (místní společnost Lucent) nemůže být snad lepší výsledek.

Znamená to totiž, že lidé ve městě novostavbu nejenom dobře znají, ale také, že ji i dobře přijali. A to je nejdůležitější, protože právě to bylo hlavním cílem autorů stavby.