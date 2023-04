Co obnáší mít na střeše domu fotovoltaiku

Podle odborníků se lidem takový přístup nevyplatí. Místo toho by se měli pečlivě zajímat o to, co obnáší mít na střeše fotovoltaický systém.

Vidina výdělků za elektřinu odprodanou do sítě a vyrobenou vlastní fotovoltaickou elektrárnou (FVE) doma na střeše je podle odborníků nereálná. Pokud se proto někdo rozhoduje pro pořízení fotovoltaiky jen z tohoto důvodu, měl by od svého plánu zavčas upustit.

„V žádném případě nelze počítat s tím, že cena za přetoky bude taková, aby zaplatila naddimenzovanou část FVE. S rostoucím počtem FVE se také bude zvyšovat podíl elektřiny vyrobené ve stejném okamžiku a nabídka bude mnohdy převyšovat poptávku a cena elektřiny bude v těchto situacích záporná nebo velmi nízká. Předimenzovaná FVE může mít teoreticky smysl pouze tehdy, pokud bude existovat možnost sdílení elektřiny a pokud ten, kdo sdílenou elektřinu odebírá, ji odebere ve stejném okamžiku, kdy vznikl její přebytek. Pokud bude při sdílení použita distribuční soustava, poplatků za distribuci se příjemce sdílené elektřiny nezbaví,“ upozorňuje Michal Priputen, ze společnosti Persola.

Umístění hraje zásadní roli

Jedním z prvních bodů, na který je třeba se při plánování fotovoltaického systému zaměřit, je jeho umístění. „Pokud jde o orientaci střechy, dá se říci, že prakticky cokoliv od východu k západu a ve sklonu od 15° do 45° není špatně. Velmi záleží na tom, jak která domácnost funguje. Obvykle je nejlepší umístění panelů na jihozápadní část střechy, jelikož největší spotřeba domácnosti bývá od 16 hodin do večera. Pokud máte více než jednu střechu, je dobré kontaktovat experta, který je schopen na základě jednoduchých dotazů určit optimální rozložení panelů na střeše,“ říká Lukáš Papež ze společnosti Woltair.

V každém případě je potřeba si ohlídat, aby panely nic nezastiňovalo, například komín nebo anténa. I zastínění jen malé části panelů se projeví ztrátou.

Zatížení střechy

„Solární panely se naštěstí dají nainstalovat na téměř všechny typy střech. Základním předpokladem je, že krovy jsou dostatečně pevné, aby unesly potřebnou zátěž. Jeden solární panel váží přibližně 25 kg a konstrukce, kterou se připevňuje k podkladu, bývá nejčastěji z lehkého hliníku, takže nepředstavuje výrazné zatížení navíc. Tato zátěž je pro běžnou střechu v normální kondici zcela bezpečná,“ ujišťuje Papež.

Životnost střechy pak musí být delší než životnost fotovoltaiky. A střecha také pochopitelně musí zvládnout samotnou montáž. „Z tohoto důvodu je prakticky vyloučena možnost instalovat fotovoltaiku na eternitovou krytinu, ale například i na starou bobrovku, křehké cementovláknité šablony nebo některé typy chybně namontovaných plechových krytin,“ dodává.

Obecně platí, že vhodnost střechy pro instalaci musí na místě posoudit odborník na fotovoltaiku a v případě pochybností může doporučit zpracování statického posudku, který možnost maximálního zatížení ověří.

Foto: Zero Living +2

Panely místo tašek

Poměrně novou možností je nechat si instalovat fotovoltaické panely místo krytiny. Na to je ovšem dobré pamatovat ještě před pokládkou střešní krytiny, tj. například při plánování novostavby, nebo před rekonstrukcí střechy. Panely se v takovém případě instalují přímo na střešní latě místo tašek, nenarušují tedy nijak plášť střechy a s okolní krytinou dobře těsní. Navíc nepředstavují pak žádné dodatečné zatížení střechy. „Při pořízení našich integrovaných střešních fotovoltaických modulů ušetří majitel na taškách, místo nichž budou instalovány moduly, ale především se bude těšit z toho, že jsou na střeše téměř neviditelné a nenarušují tak celkovou krásu střechy,“ doplňuje výhody takového řešení Martin Plšek ze společnosti Wienerberger, jenž má na starosti značku Tondach.

Baterie

Společně s fotovoltaickými panely na střeše je potřeba plánovat i místo, kam bude třeba umístit veškeré další součásti celého systému. Mimo jiné to mohou být i baterie, do nichž se ukládá nespotřebovaná energie. Někdy dodavatelé FVE snižují opticky cenu dodávaného systému tím, že jej doplňují pouze základní baterií s malou kapacitou. Vždy je proto třeba nechat si propočítat, jaký typ a jakou kapacitu baterie se k dané soustavě vyplatí pořídit.

Jinou možností, která nezabírá místo, je tzv. virtuální baterie. Tu nabízejí jako službu pro své klienty například někteří distributoři elektrické energie.

Rozvody

„Vzhledem k tomu, že se nyní v 99 % případů instaluje asymetrický střídač, není nutné měnit rozložení fází v domácnosti. Vhodnost instalace je dobré posoudit na místě. Expert by měl zákazníkovi vysvětlit, kdy a co je vhodné upravit a co se dá teoreticky oželet. Určitě je dobré mít na paměti, že fotovoltaika je záležitost na 40 let a v některých domech mohou být elektrické rozvody za 40 let již 100 let staré,“ říká Lukáš Papež ze společnosti Woltair.

Požární bezpečnost

„To, že na FVE do 50 kWp nemusí být stavební povolení, zároveň znamená, že se nezpracovává požárněbezpečnostní řešení. To však neznamená, že riziko požáru zmizelo. Stavitel (zákazník) by toto neměl opomenout a postupovat v souladu s požárněbezpečnostními pravidly. Nakonec se jedná o jeho majetek,“ upozorňuje Michal Priputen.

Praktický život s fotovoltaikou

Tak jako si mnoho domácností musí nejprve zvyknout na to, že má například čističku odpadních vod s živými bakteriemi a že do ní už nemůže splachovat kdeco, podobně je na tom domácnost po instalaci fotovoltaiky. I s ní mohou nastat určité změny.

„Je zapotřebí se s fotovoltaikou sžít, tj. uvědomit si, kdy je žádoucí spotřeba energie daného domu (přes den) a kdy naopak žádoucí vůbec není (v noci),“ říká Dominik Ondrůšek ze společnosti Solar Solution Energy.

„Většinu našich činností, které mají vliv na spotřebu energie domácnosti, můžeme relativně snadno časovat, a tak můžeme ideálně fungovat s fotovoltaikou na střeše. Samozřejmě naprostým základem bude časování a preferování spuštění domácích spotřebičů na denní dobu, nikoli v noci. Mnoho spotřebičů či zařízení lze také časovat (bojlery, filtrace bazénů, závlahové systémy, vířivky, pekárny). Tyto poučky jsou celkem jasné především v létě a při slunečných dnech, kdy to člověka většinou i samo napadne, ovšem zcela zásadní je soustředit se na tato pravidla hlavně v zimě, kdy je množství a čas získávání energie ze slunce omezenější,“ doplňuje.

Propojení s TČ a klimatizací

Některé domácnosti kromě fotovoltaického systému vybavili svou domácnost také tepelným čerpadlem. Tyto dva systémy se mohou v domácnosti dobře doplňovat. „Při tomto spojení tepelné čerpadlo pozná okamžik, kdy fotovoltaika vyrábí více energie, než je aktuální spotřeba domu, a tak touto přebytečnou energií začne ohřívat teplou vodu do akumulační nádrže pro budoucí spotřebu v domě,“ vysvětluje Ondrůšek.

Velmi výhodná je pak určitě instalace klimatizace. Zejména v podkrovních prostorech, kde je v letních měsících doslova výheň, je velice praktická. „Harmonická kombinace fotovoltaiky a klimatizace je dokonalá právě proto, že nejvíce chladit prostory potřebujeme zejména v době, kdy slunce nejvíce svítí, a tedy je výroba energie největší. V takové chvíli chladíte doslova a do písmene zdarma,“ uzavírá s doporučení před každou sezonou panely šetrně očistit, ovšem s opatrností, aby se nepoškrábaly.

