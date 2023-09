Zelené střechy pomohou ušetřit energie v zimě i v létě a zároveň pročistí vzduch ve svém okolí

Zelené střechy také hrají důležitou roli při snižování množství srážkové vody, která by jinak odtékala do odpadu a v deštivém období pak přetěžovala místní vodní zdroje. Déšť, který dopadne na zelenou střechu, se na ní zachytí a pozvolna se pak v teplých dnech odpařuje do okolí, čímž ho ochlazuje. Je-li srážkové vody opravdu moc, odvádí se přebytečná voda například do nádrže umístěné pod zemí, odkud ji lze čerpat například k zavlažování zahrady, případně využívat ke splachování toalety.