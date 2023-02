Na kvalitu spánku má vliv i to, do čeho uléháme

Vzory, které povlečení nese, jsou tkány přímo s látkou, není možné je tedy oprat nebo odřít, zůstávají stálé, takže vám vydrží krásné mnoho let. A díky novým technologiím si ho lze dnes koupit také v nežehlivé úpravě.

Při nákupu však buďte ostražití. Ten pravý satén je totiž utkaný ze 100% přírodní, nejlépe egyptské bavlny. V takovém bude spánek příjemnou záležitostí. Vedle toho se ale lze setkat se saténovým povlečením, které se lepí na tělo, elektrizuje a po pár praních je plné žmolků. To je utkané především z umělého vlákna.

Pro zimní měsíce je skvělou volbou flanel , který z naší postele vykouzlí hřejivé místo. Zvláště pokud patříte k lidem, kteří mají věčně studené ruce a nohy, nebo se jen rádi choulí do teplých peřin. Právě pro vás je flanel jako stvořený.

U flanelu je bavlna hustěji tkaná a vyčnívají z ní jemná vlákna, která způsobují, že nás povlečení doslova hladí (je upravena „počesáním“). Nejkvalitnější flanel je vyráběn ze 100% bavlny a má vysokou gramáž. Při praní pamatujte na to, že flanel potřebuje citlivější zacházení. Perte ho naruby na 40 °C, maximálně na 60 °C, ždímání nastavte maximálně na 800 otáček za minutu.

Bavlna však není jediný přírodní materiál, z něhož se dnes povlečení vyrábí. Někteří výrobci bavlnu vylepšují viskózovým vláknem z eukalyptu, aby byli šetrní k přírodě a nakombinovali z ní to nejlepší. Tencel Lyocell je výjimečně odolný a zároveň pružný, prodyšný, neskutečně hebký a příjemný i pro tu nejcitlivější pokožku.

Tencelová vlákna se vyrábí podobně jako třeba viskóza nebo modal. Z dřevěných úlomků se vytváří celulóza, která se ohřátá cedí do vlažné vody. Speciálním procesem zvlákňování se ze vzniklé buničiny formují tenká vlákna, která se spřádají do příze, namotávají na cívky a dále tkají do látky. Prostě něco mezi chemickým pokusem a kouzlem dnešní doby.