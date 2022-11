Moderní dům ukrývá svou eleganci před okolím na dvoře historické budovy

Tím, že je dům ukryt za zdmi původní stavby, mohli architekti dát jasně najevo, kde končí historická architektura a kde začíná moderní, aniž by bylo třeba řešit zakomponování do ulice.

Přesto se při propojení obou částí snažili o to, aby mezi nimi byla patrná určitá návaznost. Cihlová zeď lemující dvůr i stará budova samotná zůstaly při úpravách nedotčené.

Aby vizuálně zmenšili objem nového domu, rozhodli se jej jedním podlažím zanořit pod úroveň nádvoří. Co je však ještě důležitější, nadzemní část rozdělili do dvou rovnoběžných objemů, které tak původní podlouhlé nádvoří rozdělují do tří a představují tvarově interpretaci historické stavby.