Miniaturní garsonka se díky mnoha chytrým řešením proměnila v útulný domov

Současné ceny bytů se šplhají do výšin. Mladí lidé situaci často řeší koupí malometrážního bytu, který se snaží zařídit tak, aby na těchto pár metrech měli vše, co potřebují. Zařídit miniaturní prostor ale není jednoduchý úkol, a tak je dobré obrátit se na architekta či bytového designéra, který vymyslí chytré řešení.

To se povedlo v pražské Michli, kde na ploše pouhých 27 m2 dokázali designéři ze studia Mooden vykouzlit komfortní bydlení pro dvě osoby i jejich přespávající návštěvy. Do garsonky naprojektovali a umístili čtyři postele, plnohodnotnou kuchyňskou linku, jídelní stůl pro čtyři lidi, dvě pracovní místa, šatnu i obývací pokoj. To vše v dokonalém souladu.