Z chátrající chaty chtějí Trojanovice bytový dům

„Když půjde úplně všechno dobře, tak první lidé by se mohli stěhovat do Koksaře v roce 2025,“ prozradil Novotný. V případě, že se nenajde dostatek zájemců o výstavbu spoluvlastnického bydlení, plánuje obec vytvořit v areálu nájemní bytové jednotky a bydlení provozovat sama. Nebo bude kombinovat obě možnosti.

„V Rakousku, Německu nebo Švýcarsku je to běžné, tam s tím mají zkušenosti,“ poukázal Novotný, který poznamenal, že výstavbou hromadného bydlení chce obec snížit tlak na zastavování beskydských pasek a luk. „A zároveň nám to umožní zachovat ráz obce,“ míní.

Podle Jana Malého Blažka z Katedry enviromentálních studií brněnské Masarykovy univerzity jsou Trojanovice první obcí v tuzemsku, která se do výstavby participativního bydlení pustí. Uvedl, že to vyplývá z průzkumu, který na univerzitě prováděli.

„Jsem o tom přesvědčen, že to prvotní projekt je. Protože my se bavíme o nějaké specifické spolupráci obce a obyvatel, o projektu z vůle té obce. V Praze a v Brně už několik let vymýšleli, jak zapojit obyvatele, ale nespustili to. V Brně tu soutěž zastavili, v Praze to zatím ještě nespustili. Takže myslím, že Trojanovice jsou první,“ uzavřel.