Přespříliš otevřená garsonka v novostavbě získala nové uspořádání. Svému majiteli může konečně řádně sloužit

„Představujeme vám milý projekt a prostor, kde již druhým rokem spokojeně žije náš klient. Pořídil si byt 1+kk v novostavbě a oslovil nás s žádostí o návrh interiéru. Statečně nesl úvodní konzultaci, během které jsme řešili nedostatky jeho zbrusu nové nemovitosti, a my jsme už na začátku tušili, že spolupráce bude dobře fungovat,“ začínají svůj popis projektu architekti ze společnosti BY architects.

„Však kdo to kdy viděl, přesouvat kuchyň do druhého konce místnosti a stavět příčky do zcela nového bytu. Další boj byl s truhláři, kteří po vysoutěženém výběrovém řízení moc nehleděli na termíny. Budiž jim však polehčující okolností, že se vše odehrávalo v době nejtěžšího covidu a hlavně že to nakonec velmi dobře dopadlo,“ říká architektka Markéta Zdebská.