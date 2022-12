Kondenzační plynové kotle pomohou ušetřit spoustu peněz. Jsou totiž velmi účinné

Bolestí starších plynových kotlů je, že do komína odcházejí spaliny, které v sobě mají ještě spoustu tepla, které by ještě mohlo posloužit k vytápění. Tento problém řeší tzv. plynové kondenzační kotle , jež toto zbytkové teplo ve spalinách dokážou využít.

Zjednodušeně řečeno, jejich systém funguje tak, že voda, která se vrací z otopného systému do kotle, aby se v něm znovu ohřála, se nejprve ohřeje právě spalinami. Od nich si odebere první teplo, zatímco takto ochlazené spaliny poté odcházejí komínem pryč. Předehřátá voda pokračuje do vlastního kotle, kde se dohřeje na požadovanou teplotu a vrací se do otopného systému.