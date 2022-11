Se snižováním domácí teploty to kvůli úsporám nepřežeňte, můžete si zadělat na problém

Účinným způsobem, jak snížit vlhkost vzduchu v domácnosti, je větrání. To má ovšem v zimě svá pravidla. Důležité je větrat intenzivně, ale kratší čas, aby se stihl vyměnit vzduchu v interiéru, ale zároveň nevychladly zdi.

„Zejména nemáme-li kvalitní zateplení a zasklení, je důležité každý den minimálně pět až deset minut větrat,“ upozorňuje Truxa. Odborníci přitom doporučují vyvětrat byt zejména ráno před odchodem do práce, kdy se v něm přes noc a po ranní hygieně nashromáždila vlhkost. Stejně tak je potřeba vyvětrat před spaním.

Jak na to

„Ty jsou nebezpečné hlavně pro lidi s plísňovou alergií. Alergenem jsou jejich spory poletující vzduchem. Některé druhy ale vytvářejí jedy, takzvané mykotoxiny, které se vám mohou při přímém kontaktu s napadenými předměty dostat do těla. Rostoucí plísně do vzduchu také vylučují směs těkavých výparů s typickým zápachem. Některé z těchto výparů mohou být rovněž jedovaté. Dlouhodobý pobyt v zaplísněných místnostech se tedy nedoporučuje nikomu,“ vysvětluje Michal Závacký z portálu ProAlergiky.cz.

Pokud žijete v prostředí zamořeném plísněmi, dost pravděpodobně se u vás mohou projevit různé zdravotní potíže, a to nejen dýchací. Mohou to být i bolesti hlavy, rýma, poruchy spánku či pálení v očích a na sliznicích.

Když se plíseň objeví na zdi, první, co člověka napadne, je postříkat ji dezinfekčním prostředkem.

Sanace provlhlého zdiva zasaženého plísní není snadná. Proto se vyplatí to se snižováním teploty doma zase tolik nepřehánět, zvláště pokud se pravidelně nevětrá.

Novou omítku a malbu nanášíme až poté, co postižené místo dokonale vyschne. I nadále používáme speciální přípravky určené na plísní postižená místa. Na zeď napadenou plísní nikdy nedáváme tapety ani ji neschováváme za stěnu ze sádrokartonu.

To samé mohou majitelé bytů udělat už preventivně před zimou, mají-li zkušenosti, že se jim v rozích a za nábytkem plíseň v minulosti tvořila. Jde zejména o staré byty v nezateplených cihlových domech.

Jak na to

„Nedá se plošně říct, že by problém vyřešilo použití tepelné izolace o konkrétní tloušťce. Je třeba vždy řešit případ od případu, vzít si k sobě stavebníka, který poradí, jakým způsobem dům zateplit, aby tepelné mosty a následně plísně v domácnosti nevznikaly. Je potřeba si přiznat, že ekonomické řešení této situace bude dražší než to, co stavebník původně ušetřil,“ vysvětluje Sysel.