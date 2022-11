Krbová vložka versus akumulační systém. Každá varianta má své

„Aktuálně lidé nejčastěji vyhledávají akumulační systémy, kterými vytopí ideálně celý svůj objekt,“ vysvětluje Petr Banasinski, jednatel společnosti Hoxter. Značná poptávka je opět také po teplovodních systémech, které umožňují využít krb nejen k lokálnímu vytápění, ale i k ohřevu vody v akumulačních nádobách. Ta následně míří do topného okruhu, tedy např. do radiátorů či podlahového vytápění. Případně je možné ji použít i pro běžnou spotřebu.

„Obě řešení jsou si vzhledově velmi podobná, akumulační krby však pracují s nižším výkonem. Tepelnou energii akumulují pomocí vhodně zvolených materiálů a sálavým způsobem ji přenášejí do místnosti,“ popisuje odborník. Tato varianta je tak z hlediska přitápění ideální právě do novostaveb či pasivních domů.

Výrazný růst poptávky po vytápění dřevem se promítá i do odvětví komínových systémů, kde je jedním z nedostatkových materiálů nerez. Kvůli růstu cen energií se totiž spousta rodin rozhodla pořídit si do svých domů, a to nejen do novostaveb, dodatečně komín.