Jako rozeklaná skaliska, tak vypadá nová zástavba s takřka 200 byty

Na ploše 75 000 m2 ve čtvrti plné finančníků, kde sídlí Světové obchodní centrum Amsterdam, vyrostla budova tvořená trojicí věží, které mají zajímavý vzhled. Jako by si architekti hráli se zraky kolemjdoucích.

Na jedné straně se stavba snaží tvářit jako spořádaná, moderní, striktně hranatá a odpovídající důstojnému prostředí, do nějž byla umístěna. Ovšem co se děje v prostoru mezi věžemi a jaký vzhled nastavují vůči sobě navzájem, to už je jiná!