Architekti vymysleli mrakodrap, který se otáčí kolem své osy jako větrná turbína

Trojice elegantně zaoblených lamel tyčících se do výšky, propojených do jednoho celku a rotující kolem středové osy. Tak vypadá návrh nového mrakodrapu, který vytvořili architekti z tureckého ateliéru Hayri Atak Architectural Design Studio. Navrhli jej do města, kde by mu to mezi obdobně neobyčejnými stavbami slušelo – do Dubaje.