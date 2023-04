Dokonalost, nebo čirá bašta konzumu? Američan posunul pojem domácí kino na jiný level

Byl rok 2017, prodloužený víkend, a celá země slavila Den obětí války, když dnes již třicetiletý projektový manažer Abraham Yusuf zůstal zaseknutý v práci. Přemýšlel, co všechno by byl býval rád dělal, a jako velký milovník filmů věděl, že by určitě skončil nakonec doma u televize. Jenomže, proč by vlastně měl koukat jen na televizi, když by bylo možné si doma vybudovat pořádné kino? Se vším všudy, tedy nejenom vlastní kinosál, ale i předsálí se všemi těmi stánky s občerstvením - popcornem, pitím, sladkostmi atd.