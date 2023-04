Rihanna si koupila penthouse, který v minulosti vlastnil Matthew Perry z Přátel, a to s pořádnou slevou

Pětatřicetiletá popová zpěvačka Rihanna, která v současnosti čeká druhého potomka se svým partnerem rapperem A$APem Rockym, se rozhodla přestěhovat do většího bytu. A aby to do nového neměli daleko, pořídili si jej ve stejném domě, kde už jeden byt mají. Je to výšková budova v Los Angeles se 42 podlažími a rodina hudebníků v ní nyní bude obývat penthouse ve 40. z nich.