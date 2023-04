To je k mání, napsala. Dům, v němž žila představitelka seriálové Jessicy Fletcherové, je na prodej

Dům v Los Angeles, ve kterém dlouhá léta žila herečka Angela Lansburyová, představitelka spisovatelky Jessicy Fletcherové z populárního seriálu To je vražda, napsala, se objevil na realitním trhu za cenu 4,495 milionu dolarů. To je v přepočtu 96,4 milionu korun. Herečka v něm žila až do své smrti v říjnu loňského roku.