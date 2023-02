Mark Wahlberg prodal své opulentní sídlo v Los Angeles. Oproti původní ceně musel slevit 730 tisíc

Není divu, že zařízení domova pro svou rodinu věnoval 51letý herec tolik pozornosti a vylepšil jej až k dokonalosti. Je to domácký typ, jenž každou volnou chvíli tráví ze všeho nejraději doma, jak připomíná britský web DailyMail s tím, že se herec do Los Angeles také původně stěhoval s tím, že chce mít práci co nejblíže domovu. Avšak za celou dobu, co ve Městě Andělů bydlel, na západním pobřeží USA natočil jen minimum ze všech snímků, v nichž se v posledních letech objevil.