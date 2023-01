Designérka vytvořila rodině hnízdečko, ve kterém ji život baví

Barbora a Radek s dvanáctiletým synem se chystají na příchod druhého potomka do rodiny. Bydlí nedaleko rakouských hranic a vedou sportovně i kulturně aktivní život. Svůj domov si přáli mít především funkční. Neměl působit sterilně, ale útulně.

„Do návrhu novostavby rodinného domu jsme šli s interiérovou designérkou, protože jsme si přáli mít dům navržený od A až do Z. Věděli jsme, že bychom to sami nezvládli. Chtěli jsme rodinný dům v moderním stylu,“ říkají Bára a Radek.

Bára má ráda lesklé povrchy a kombinaci zlatých a stříbrných ploch, proto i když je všechen nábytek v domě čistě minimalistický, přesto je na doplňcích vidět nádech glamour stylu. Klienti nechtěli nikde používat dřevo ani dřevodekor a nechtěli, aby novostavba vyznívala jako přes kopírák vůči ostatním novostavbám. To znamená, že nechtěli kombinaci „dřevo-bílá-beton-antracit“, kterou lze nyní vidět téměř všude.

Dále majitelé požadovali dostatek úložných prostor s minimem těch otevřených, kam by padal prach. Jejich přáním byla samostatně vyčleněná místnost sloužící jako šatna a pracovna. Ideálně v celém rodinném domě měla být odolná podlaha, jídelní zónu měl tvořit stůl pro čtyři osoby s pohodlnými židlemi. V koupelně chtěli velký sprchový kout a velkou vanu částečně zapuštěnou do podlahy, která by byla podsvícená. A designérka neměla zapomenout na větší a pohodlný gauč/pohovku a měla připravit návrh krbu.