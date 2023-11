Býval zde taneční sál. Z místnosti s půlkruhovým půdorysem a ohromným oknem je moderní bydlení

Obří místnost jedinečného půlkruhového tvaru, jejíž nejdelší zaoblená stěna je z převážné části prosklena, bývala v domě ze 30. let minulého století tanečním sálem. Tomu odpovídá i vysoký strop. Dům patřil k těm, které si v Šanghaji nechali postavit francouzští přistěhovalci. Když jim však byl zkonfiskován, vláda jej - stejně jako všechny další domy - rozdělila po místnostech mezi několik čínských rodin, které se společně dělily o kuchyň a hygienické zázemí.

To jim samozřejmě po čase přestalo vyhovovat, a tak se obyvatelé často měnili. V současnosti se majitelé rozhodli požádat architekty z místního ateliéru Tao+C o úpravu této místnosti o velikosti půdorysu 42 m2 tak, aby ji bylo možné využívat jako plnohodnotný byt, tj. aby měli možnost bydlet sice s ostatními rodinami, ale zároveň mít své soukromí.

Architekti využili výšky a vložili do interiéru obří kompozitní kus nábytku vytvořený z javorové překližky, který má skulpturální charakter. Ve skutečnosti jde o prvek, který v místnosti vytváří, a především od sebe odděluje různé funkční zóny. Výhodou tohoto řešení je, že nebylo nutné jakkoli zasahovat do prosklené stěny i do dalších zděných částí pokoje.