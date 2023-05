Místo varny taneční sály. Pražský branický pivovar prošel razantní proměnou

Do roku 2021 sídlilo Mezinárodní centrum tance na levém břehu řeky Vltavy v Hlubočepech. Tamní prostory ale konzervatoři nestačily a navíc s budovou měla Městská část Praha 5 jiné plány, a tak byli tanečníci nuceni hledat si nový domov.

Kvůli potřebě několika tělocvičen byly prostory klasických škol nemyslitelné. „To prostě žádná normální budova nemá. Jedině že by k tomu účelu byla přímo postavena,“ říká jednatel taneční konzervatoře Antonín Schneider. „Ve světě to bývá běžné, ale u nás je to bohužel vyloučeno,“ dodal.