Byt jsem si zařídil podle konceptu „jedním tahem, jednou barvou“

„Polyfunkční prostor byl moc malý na umístění samostatné pohovky či jídelního stolu se židlemi. Zapracoval jsem jednoduchou myšlenku, pohrál jsem si s Krionem, využil jsem jeho materiálových výhod a kuchyňskou linku jsem protáhl a vytvořil plně využitelný stůl s velkorysým sezením. Rozmístění nábytku a jeho linka, která je specifická, se propisuje do stropu a nahoře ji kopíruje jednoduché osvětlení, které nabízí mnoho světelných režimů. Právě to světlo nám vyřešilo mnoho dalších věcí – kopíruje výtvarný koncept, je nízké a potlačené, nikde nepřekáží a je úsporné. To je něco, co mě neskutečně baví. Jde o prototyp, který chci otestovat, a jakmile se osvědčí, rád ho budu nabízet dál,“ doplňuje Filip Hejzlar detaily koncepce designu vlastního rodinného bydlení, které dokončil těsně před narozením dcery Ality.